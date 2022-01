Biassono, troppi problemi: chiude (per ora) il nuovo centro tamponi Dopo i disagi e le proteste chiude temporaneamente il centro tamponi di Biassono, aperto da una settimana. Lo stop, scrive il Comune, per «diverse problematiche informatico digitali».

A poco più di una settimana dal suo debutto ha già chiuso i battenti il nuovo centro tamponi di Biassono in via Brenno a partire da giovedì 27 gennaio. Ad annunciare la chiusura è stato direttamente il Comune con un avviso pubblicato di prima mattina sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente.

Una chiusura temporanea, fanno sapere da Villa Verri, decisa «a seguito di diverse problematiche informatico digitali». Il servizio accolto inizialmente con favore dai cittadini, ha mostrato fin dai primissimi giorni problematiche e criticità. Le pagine social del paese sono diventate nell’ultima settimana una piazza di sfogo dei tantissimi che si sono rivolti al drive through per effettuare un tampone, senza però mai ricevere alcuna comunicazione riguardo l’esito dell’esame. Tra loro tanti genitori che proprio con esito negativo del test avrebbero potuto far rientrare in classe i figli al termine della quarantena.

Inutili, da parte dei cittadini, i tentativi di contattare per mail o utilizzando il numero telefonico le società Alcapo e Manni nursing, titolari del servizio, per avere spiegazioni.

Per rispondere alle tante domande dei cittadini e alle richieste di risarcimento di chi ha pagato senza però ricevere un servizio adeguato, Angela Galbiati, capogruppo di Biassono Civica ha fatto richiesta nei giorni scorsi di un accesso agli atti per verificare gli accordi stipulati tra la società e l’amministrazione.

L’invito ore da parte del Comune ai cittadini che si sono rivolti nei giorni scorsi al centro tamponi senza ottenere alcun esito dell’esame effettuato è quello di segnalare il disservizio scrivendo a [email protected], allegando la copia del referto cartaceo rilasciato al momento dell’esame.

