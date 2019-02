Biassono, spari nella notte in piazza contro la vetrina dello studio “Archetipo” Alcuni colpi di arma da fuoco, sono sette fori di proiettili rinvenuti, sono stati sparati nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 febbraio, contro le vetrate di un negozio di Biassono, l’esposizione dello studio di architettura”Archetipo srl” in piazza Italia, nel pieno centro del paese, proprio davanti al municipio.

Alcuni colpi di arma da fuoco, sono sette fori di proiettili rinvenuti, sono stati sparati nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 febbraio, contro le vetrate di un negozio di Biassono, l’esposizione dello studio di architettura”Archetipo srl” in piazza Italia, nel pieno centro del paese, proprio davanti al municipio. A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti della zona che hanno udito gli spari, intorno a mezzanotte. Sul posto sono al lavoro i carabinieri di Monza, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sentito i titolari per appurare l’esistenza di minacce nei loro confronti. Il negozio è una sorta di vetrina multimediale con degli schermi che reclamizzano gli appartamenti liberi progettati e costruiti dallo studio, il cui titolare è Vanni Viganò, noto costruttore della zona. In particolare lo studio ha progettato gran parte della nuova zona residenziale bianssonese, in particolare nell’area di via Padania.



La vetrina secondaria dello studio



I militari, attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza, hanno accertato che lo sparatore, da solo e con il volto coperto da un cappellino e da una sciarpa, ha esploso i colpi contro la vetrina, dileguandosi poi a piedi lungo le vie limitrofe. Durante i rilievi di rito, i militari del nucleo investigativo hanno rinvenuto due bossoli e un frammento di ogiva.

