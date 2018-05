Biassono smart city: col nuovo portale per il cittadino un clic contro le code Biassono sempre più digitale. È stato presentato in Sala civica nei giorni scorsi il nuovo Portale per il cittadino: permetterà di raccogliere, centralizzare e distribuire le informazioni contenute nei vari software utilizzati dall’Ente e ai cittadini di recuperare dati online senza code.

«Si tratta di un servizio all’avanguardia, completo, rapido ed efficace, al passo con i tempi, il risultato tangibile di un lungo percorso nel capo dell’innovazione da parte del gruppo Car – Tech», hanno spiegato i tecnici.

Un nuovo strumento a servizio dei biassonesi, che permetterà di raccogliere, centralizzare e distribuire in una sorta di hub comunale le informazioni contenute nei vari software utilizzati dall’Ente. Più difficile spiegarlo che usarlo, assicurano i tecnici del Comune. Gli utenti attraverso pochi passaggi potranno recuperare moltissimi dati personali, evitando così lunghe code e ore di attesa negli uffici catastali o all’Agenzia delle entrate o nell’Ufficio tributi.

Il servizio è accessibile direttamente dal sito del comune (biassono.org) cliccando sull’icona “Il Portale per il cittadino – territorio & fiscalità locale partecipati”.

D’ora in poi, dunque, niente più code e attese, chiunque potrà accedere subito e facilmente ai propri dati in relazione ai servizi erogati, il tutto nell’ottica della semplificazione e della massima trasparenza a garanzia di una maggiore precisione e accuratezza informativa.

«Fino a qualche anno fa i dati richiesti dai cittadini non erano così facilmente rintracciabili e tantomeno consultabili, dal momento che la maggior parte veniva conservata in archivi vecchi e polverosi – ha commentato il sindaco, Luciano Casiraghi - Oggi grazie allo sviluppo tecnologico il dato è diventato digitale e accessibile a tutti. Sono certo che questo portale diventerà uno strumento prezioso non solo per i cittadini, ma anche per i professionisti, i Caf e ancora la Protezione civile, il Pronto soccorso e le associazioni. Davvero possiamo ora definire Biassono una “smart city”».

