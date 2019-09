Biassono, scontro fra auto e scooter davanti alla Rovagnati: 62enne in ospedale È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza il 62enne alla guida di uno scooter coinvolto in un incidente con un’auto davanti alla Rovagnati di Biassono.

Scontro fra un’auto e uno scooter poco prima delle 18 di sabato 28 settembre a Biassono: è successo in via Volta all’angolo con via San Fermo, di fronte all’ingresso della Rovagnati. Lì i due mezzi che viaggiavano nella stessa direzione verso la Monza-Carate sono entrati in contatto: l’auto ha svoltato mentre lo scooter si trovava in sorpasso. La dinamica esatta è al vaglio dei carabinieri di Biassono. Nell’urto il 62enne alla guida dello scooter è stato sbalzato dal mezzo riportando diversi traumi ed è stato poi trasportato al San Gerardo di Monza. I soccorritori hanno verificato i parametri anche del 69enne alla guida dell’auto, ma non è stato trasportato.

I soccorritori sul luogo dell’incidente

(Foto by Edoardo Terraneo)

