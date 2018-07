Biassono: salta l’appuntamento con la tradizionale Festa delle Cascine La data è passata in sordina, anche se sui social il tam tam è iniziato: la Festa delle cascine di Biassono? Quest’anno non ci sarà e il problema sarebbe proprio la location: l’oratorio femminile delle Cascine chiuso lo scorso febbraio.

La data è passata in sordina, anche se sui social il tam tam è iniziato proprio lo scorso fine settimana. La Festa delle cascine di Biassono? È stata rinviata o definitivamente cancellata? La kermesse di musica, spettacoli e cibo di strada lunga tre fine settimana, si sarebbe già dovuta aprire, ma nulla è stato annunciato. L’ultima edizione di oltre quaranta, dunque, potrebbe essere stata quella organizzata lo scorso anno. Il problema è proprio la location.

Lo scorso febbraio, infatti, il parroco, don Ivano Spazzini, aveva richiesto, su invito della Curia di Milano, la chiusura dell’oratorio femminile delle Cascine, sede storica della festa d’estate. Una decisione che aveva suscitato molte polemiche e persino una raccolta firme in paese. Don Ivano aveva voluto fare chiarezza in merito all’utilizzo, alla gestione e ai costi di mantenimento di quella struttura. Per quest’anno, dunque, niente Festa delle cascine, in attesa di un comitato che si prenda carico dell’organizzazione.



