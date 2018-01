Biassono: incidente al confine con Lesmo, grave un motociclista di 19 anni Nel tardo pomeriggio di sabato 27 gennaio grave incidente tra Biassono e Lesmo, un motociclista di 19 anni trasportato in elisoccorso al San Carlo di Milano.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato 27 gennaio a Biassono: un ragazzo di 19 anni è stato coinvolto in un incidente sulla strada che costeggia il parco di Monza e porta verso Lesmo, quasi al confine. Ancora da determinare la dinamica di quanto accaduto, ma secondo i primi riscontri la moto è entrata in collisione con un’auto, forse per una mancata precedenza: tutto è successo tra le vie Al parco e via Madonna della neve. Il ragazzo è stato soccorso in codice rosso, sul posto la Croce bianca di Biassono, ed è trasportato prima all’ospedale San Gerardo di Monza e quindi al San Carlo di Milano in elisoccorso.

Il trasporto dal San Gerardo al San Carlo in elisoccorso

(Foto by Edoardo Terraneo)

