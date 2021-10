Biassono, il sindaco bis Luciano Casiraghi presenta la nuova giunta: due nomi esterni Il riconfermato sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, ha definito i cinque membri della giunta che con lui guideranno il paese per i prossimi cinque anni: Paola Gregato e Giordano Colombo i nomi scelti tra candidati non in lista (ma nella passata maggioranza).

Il riconfermato sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, ha definito i cinque membri della giunta che con lui guideranno il paese per i prossimi cinque anni. Due sono nomi esterni, persone che non erano presenti nella lista che ha sostenuto il borgomastro alle ultime elezioni, ma che erano comunque nella maggioranza della passata amministrazione.

Si tratta di Paola Gregato, già assessore allo Sport e alla Cultura, che in questa giunta ricoprirà il ruolo di assessore ai Servizi sociali, Cultura e Trasporti. Assessore esterno è anche Giordano Colombo, consigliere di maggioranza nella passata tornata e ora assessore al Patrimonio, Ecologia e Ambiente.

Entrano nella squadra di governo del paese anche Donato Cesana, con delega ai Lavori pubblici, Attività produttive, Commercio, Sport, Giovani e aggregazione. A lui anche il ruolo di vicesindaco.

Al Bilancio, Tributi, Urbanistica ed Edilizia privata ci sarà l’ex sindaco Angelo De Biasio, mentre Ilaria Rivolta ricoprirà l’incarico di assessore alla Pubblica istruzione e Partecipate.

Il primo consiglio comunale è stato fissato per il 19 ottobre, alle 21, in Villa Verri. Il consiglio comunale si svolgerà in presenza ma solo per i pochi che potranno accedere (massimo quindici posti), gli altri potranno seguirlo in streaming.

Durante la prima seduta del nuovo consiglio comunale saranno presentati ufficialmente i nuovi assessori e i consiglieri eletti.

