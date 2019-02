Biassono, auto senza controllo centra un tubo del gas: provvidenziale intervento per ripararlo Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente registrato nel pomeriggio di sabato 9 febbraio a Biassono. In via De Gasperi una macchina ha saltato la rotonda, per cause ancora da chiarire, ed è finito contro il muro di cinta di una casa.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente registrato nel pomeriggio di sabato 9 febbraio a Biassono. In via De Gasperi una macchina, un suv della Volkswagen con a bordo alcuni nordafricani, ha saltato la rotonda, per cause ancora da chiarire, ed è finito contro il muro di cinta di una casa. L’auto, nell’impatto, ha colpito spaccandolo il tubo del gas. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Italgas. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e le operazioni di ripristino dell’erogazione del gas si sono concluse poco prima delle 19. «Complimenti alla polizia locale, da me chiamata e subito intervenuta sul posto - è il commento sel borgomastro biassonese Luciano Casiraghi - e complimenti anche alla squadra dei vigili del fuoco di Lissone: hanno saputo gestire in modo perfetto sia la viabilità, sia la fuoriuscita di gas».

