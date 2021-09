Biassono: a San Giorgio il mercatino dei bambini per scambiarsi giochi e vestiti Un mercatino dell’usato speciale, domenica 19 a Biassono, dedicato ai bambini: all’ingresso del Parco a San Giorgio scambio di giochi,vestiti, libri e non solo.

Appuntamento domenica 19 settembre, all’ingresso del parco a San Giorgio (Biassono) per il mercatino dei bambini. I piccoli potranno scambiarsi i vecchi giochi (purché in buono stato e ancora funzionanti) ma anche libri, dvd, vestiti, scarpe e biciclette. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 in via Regina Margherita. È obbligatoria l’iscrizione, i moduli sono disponibili sulla pagina Facebook San Giorgio. È possibile inviare anche un messaggio Whatsapp al numero 338. 104.09.90.

«I bambini sono i protagonisti di questa giornata e dovranno gestire in autonomia le vendite, contrattazioni e scambi – spiegano dal Comitato San Giorgio, promotore dell’iniziativa -. Per questo chiediamo ai genitori di tenere un ruolo marginale di solo controllo. Lo scopo inoltre è quello di educare i bambini al riuso e sensibilizzarli verso l’ecologia e il riciclo». Potranno partecipare i bambini tra 5 e 13 anni che avranno la possibilità di esporre i propri oggetti. In caso di maltempo il mercatino sarà rinviato a data da destinarsi.

