Beve nei pressi di un bar a Limbiate, fermato per controlli si rifiuta di parlare: denunciato

Sette sanzioni, una denuncia e la chiusura di un’attività commerciale per cinque giorni. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia locale per verificare il rispetto della normativa per il contenimento del Covid – 19. Lo scorso fine settimana, complice anche il tempo soleggiato, gli agenti del Comando di piazza V Giornate hanno dovuto fare un super lavoro per contrastare gli assembramenti di cittadini nei parchi, nelle piazze e nei pressi di alcune attività. Se qualcuno è stato multato perché era in giro senza indossare la mascherina, ancora una volta alcuni clienti di un bar di via Fratelli Cervi si sono comportati come se la pandemia non esistesse. Quando le Forze dell’Ordine hanno contestato il mancato rispetto dell’ordinanza che vieta il consumo di alimenti e bevande sul posto o nelle immediate vicinanze del locale, un avventore ha pensato bene di peggiorare la propria situazione. Alla richiesta delle generalità da parte di un agente, non ha spiaccicato parola. Nonostante i vari inviti, l’uomo è rimasto impassibile e così è stato accompagnato in Comando con la speranza che si ravvedesse. Dal momento che neanche gli ufficiali sono riusciti a fargli cambiare idea, nei suoi confronti è scattata una denuncia per essersi rifiutato di fornire le generalità ad un pubblico ufficiale. Martedì invece, nel corso di un controllo nelle attività commerciali, la Polizia locale è entrata in un minimarket per multare un dipendente che stava servendo un cliente senza indossare la mascherina. Oltre alla sanzione da 400 euro, è scattata anche la chiusura del negozio per cinque giorni.



