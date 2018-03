Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

Besana in Brianza: don Antonio Salvioni in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di ordinazione, nel settembre 2017 (Foto by Signorini Federica)

Besana: Villa Raverio piange lo storico parroco don Antonio Salvioni La comunità di Villa Raverio piange il suo storico parroco don Antonio Salvioni, scomparso sabato all’età di 87 anni.

La comunità di Villa Raverio piange il suo storico parroco don Antonio Salvioni, scomparso sabato all’età di 87 anni. Era nato a Monza nel 1931 ed era arrivato nella frazione di Besana in Brianza nel settembre del 1987, trasferito da Galliate. Per tanti anni parroco benvoluto, era ospite della residenza gestita dalla fondazione “Opera San Camillo” in località Visconta.

Lo scorso anno, a settembre in occasione delle festa patronale, era stato festeggiato per il 50esimo anno di ordinazione. La comunità pastorale aveva invitato a inviare messaggi, ricordi, disegni. «Oggi è un giorno di gloria», aveva commentato in quell’occasione don Antonio.



Besana in Brianza: gennaio 2016, la festa per don Antonio nel giorno del suo onomastico - foto Foto Ottica Bonfanti



È ricordato per la grande umanità che lo portava a essere vicino a ogni suo parrocchiano. Il grande segno che ha lasciato nella comunità è testimoniato nel video pubblicato sabato su Youtube da Foto Bonfanti: si intitola “Grazie don Antonio” e, dalla prima messa all’arrivo a Villa Raverio, ne traccia il ritratto di un uomo “dal cuore grandissimo”.



