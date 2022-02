Besana, un 21enne di Lesmo perde il controllo e si ribalta in via Cavour L’incidente è avvenuto mercoledì in serata in direzione Correzzana ed è stati probabilmente causato dall’asfalto viscido. Il giovane è stato soccorso in codice giallo.

Avrebbe riportato fortunatamente solo delle escoriazioni e dopo il trasporto in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza ha trascorso la notte in osservazione un automobilista 21enne di Lesmo che mercoledì 16 febbraio in serata, attorno alle 20.15, a Besana Brianza, lungo via Cavour, in direzione Correzzana, probabilmente a causa dell’asfalto viscido ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot, finendo contro un muretto e cappottandosi.

Il sinistro è avvenuto lungo un tratto di strada alberato: sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso inviati dal 118 e i carabinieri della locale Stazione. I militarI hanno subito messo in sicurezza la strada provvedendo a spostare il veicolo poiché posto in una posizione altamente rischiosa.

