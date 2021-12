Besana proroga il canone unico patrimoniale e mercatale L’amministrazione di Besana in Brianza con una delibera di giunta ha disposto la proroga dei termini di versamento dei contributi. Scadenza a marzo 2022.

I cittadini di Besana tenuti al versamento del canone unico patrimoniale e del canone unico mercatale hanno qualche mese in più di tempo per pagare le imposte. Con una delibera di giunta del 20 dicembre 2021, l’amministrazione Pozzoli ha infatti disposto la proroga dei termini di versamento dei contributi.

Nello specifico, c’è tempo fino al 31 marzo 2022 per il versamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. E fino al 31 gennaio 2022 per il canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. È stato, inoltre, prologato al 30 giugno 2022 il termine per il pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati.

