I carabinieri sul luogo dell’incidente in via Rivabella (Foto by Foto Brianza)

Besana, preso il pirata della strada che ha travolto una donna: è un besanese di 48 anni Invece di fermarsi a prestare soccorso, l’ha lasciata incosciente a lato della carreggiata in una pozza di sangue. È un besanese di 48 anni il pirata della strada che alle prime ore di venerdì 2 novembre ha colpito, con lo specchietto retrovisore destro del suo autocarro, una 28enne barista di Villa Raverio, che camminava lungo via Rivabella.

Invece di fermarsi a prestare soccorso, l’ha lasciata incosciente a lato della carreggiata in una pozza di sangue. È un besanese di 48 anni il pirata della strada che alle prime ore di venerdì 2 novembre ha colpito con lo specchietto retrovisore destro del suo autocarro G.R., ventottenne barista di Villa Raverio, che camminava in via Rivabella in direzione di viale Kennedy. La ragazza per l’urto è caduta a terra riportando un violento trauma cranico, mentre lui si è allontanato.

LEGGI Besana in Brianza: investe una ragazza e non si ferma, indagini in corso

A meno di dieci ore dal sinistro i carabinieri di Besana in Brianza sono arrivati alla sua identità grazie anche alle testimonianze di passanti e automobilisti in transito subito dopo e alle immagini registrate dalle telecamere della zona.

Il pirata della strada, un quarantottenne italiano, ha ammesso le proprie colpe, ora rischia sino a tre anni di reclusione e 2mila euro di multa per lesioni stradali gravi e inoltre deve rispondere di fuga e omissione di soccorso. Sarà il quadro investigativo a chiarire la sua posizione.

Intanto la giovane barista è ancora ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza. Sottoposta a controlli ed esami, è stata operata dal neurochirurgo. Non è in pericolo di vita. A salvarla hanno contribuito una guardia giurata e un automobilista di passaggio che venerdì 2 novembre, verso le 6.30, stavano transitando in via Rivabella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA