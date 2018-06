Besana: più di 400 firme per permettere ai bambini di giocare nella piazzetta della gelateria Hanno superato quota 400 le firme raccolte per la petizione della gelateria di Besana in Brianza che vuole preservare la possibilità di permanenza e il gioco dei bambini nella piazzetta tra via Ponti e via della Torre.

Hanno superato quota 400 le firme raccolte per la petizione della gelateria “La Barchetta” di Besana in Brianza, che vuole preservare la possibilità di permanenza e il gioco dei bambini all’interno della piazzetta che si apre davanti alle sue vetrine, tra via Ponti e via della Torre.

LEGGI Besana, la gelateria raccoglie firme per non impedire calcio e giochi nella piazzetta

«Voglio precisare alcune cose – dice il sindaco Sergio Gianni Cazzaniga - Non si è mai detto che i bambini lì non possono giocare. Ma come potrebbe avvenire sulla piazza della chiesa, se il gioco dovesse iniziare ad essere pericoloso per le persone o le strutture, allora si chiederebbe ai bambini o ragazzi di fermarsi (se qualche adolescente gioca a pallone tirando delle “legnate”, per esempio)». Il primo cittadino chiarisce inoltre che «gli unici interventi che forse si faranno in quella zona, ma che sono attualmente ancora in via di discussione, sono l’installazione di una telecamera all’inizio del porticato che corre lungo via della Torre e arriva nella piazzetta (perché ci sono stati episodi di vandalismo) e la posa di un cartello che recita “divieto di accesso a motocicli e cicli. Eccetto cicli accompagnati a mano”. Assolutamente nessun cartello per regolare il gioco dei bambini».

La vicenda è scoppiata qualche settimana fa, quando l’amministratore del condominio in cui è inserita la gelateria si è recato in Comune assieme a 2 condomini, a colloquio con il sindaco.

«Questo è un problema di vicinato, l’amministrazione sta nel mezzo e credo che la questione si possa stemperare con un po’ di buona volontà da parte di tutti. Noi crediamo fermamente che per le attività di Besana si debba fare il tifo. C’è poi il tema dei gruppetti giovanili da tenere sotto controllo: in questo senso le telecamere possono essere utili» commenta Cazzaniga.

Ma dalla gelateria non ci stanno: «Questo della piazzetta non è un problema di vicinato o di condominio. Questo è il problema di un paio di persone che, a nome di tutti, hanno portato una lamentela personale in Comune. Nulla da dire, d’altra parte, sul controllo del camminamento porticato, anche se va riconosciuto che i ragazzi, ora, lo stanno pulendo con regolarità sebbene la competenza sarebbe comunale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA