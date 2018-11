Besana, operata la donna investita in via Rivabella: sta bene. Trovata droga in casa del pirata della strada È stato individuato e denunciato il pirata della strada che nella mattinata di venerdì 2 novembre ha investito una donna di 28 anni a Besana in Brianza. In casa sono stati trovati 45 grammi di hashish. La ragazza è stata operata e non è in pericolo di vita.

È stato individuato e denunciato il pirata della strada che nella mattinata di venerdì 2 novembre ha investito una donna di 28 anni a Besana in Brianza. Si tratta di un italiano di 48 anni dipendente di una ditta di vendita all’ingrosso di frutta che ha sede in zona. Grazie alle telecamere e ad alcune testimonianze, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autocarro su cui viaggiava e rintracciare l’uomo che era al volante. L’hanno trovato all’interno della ditta. Durante la perquisizione nel suo appartamento sono stati scoperti altri 45 grammi della stessa sostanza e una pipetta in vetro per il relativo consumo. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Desio per eseguire l’esame tossicologico. L’autista ha ammesso le proprie responsabilità.

Non c’è dubbio sul fatto che si sia accorto dell’impatto poiché aveva già sostituito lo specchietto retrovisore danneggiato nell’impatto con uno nuovo. Quello rotto è stato rinvenuto sul posto di lavoro dell’uomo. La ragazza è stata operata alla testa. E’ grave ma non in pericolo di vita: l’intervento cui è stata sottoposta al San Gerardo di Monza è perfettamente riuscito. È stata ricomposta la frattura cranica e ora resterà in osservazione nel reparto di neurochirurgia del nosocomio monzese. Sta bene e i medici sono ottimisti circa la sua ripresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA