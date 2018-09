Besana, lite con il coltello in località Visconta: ferito un ragazzo di 17 anni Serata da paura alla Visconta, località di Besana in Brianza. Nella serata di venerdì 12 settembre una lite tra due ragazzi, sembra per futili motivi, è sfociata in una coltellata inferta da un 19enne di origine marocchina ma nato in Italia che ha colpito alle spalle un minorenne.

Serata da paura alla Visconta, località di Besana in Brianza. Nella serata di venerdì 12 settembre una lite tra due ragazzi, sembra per futili motivi, è sfociata in una coltellata inferta da un 19enne di origine marocchina ma nato in Italia che ha colpito alle spalle un minorenne italiano. La lite è scoppiata intorno alle 21, il giovane marocchino ha estratto un coltello da cucina e ha ferito l’altro ragazzo, 17 anni, nella parte bassa delle spalle. Dopo l’accaduto l’aggressore si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Besana, ha raccontato quanto accaduto poco prima e ha portato i militari nel luogo dove aveva gettato il coltello. Tutti fattori, insieme alla contenuta prognosi della vittima (ferita guaribile in 8 giorni secondo i medici dell’ospedale che lo hanno curato) che hanno portato al mancato arresto del ragazzo ma alla sua denuncia per lesioni aggravate e per porto abusivo di arma bianca. Nei guai, comunque, ci è finita anche la vittima, a casa della quale i carabinieri besanesi hanno trovato 25 grammi di marijuana. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti.

