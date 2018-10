in cascina menzonigo (Foto by Signorini Federica)

Besana, la salma dell’alpino Rodolfo Beretta torna a casa dopo 102 anni La salma dell’alpino Rodolfo Beretta torna a casa a 102 anni esatti dalla valanga che lo seppellì sull’Adamello. Prima commemorazione alla cascina Menzonigo in un clima di grande commozione

Il momento è arrivato. Non sarà sceso da quel treno che la sua mamma guardava sempre con gli occhi della speranza, rivolti dalla cascina Menzonigo in direzione della ferrovia. Ma Rodolfo Beretta è tornato a casa. Proprio il 13 ottobre, a 102 anni da quella valanga che lo seppellì sull’Adamello.

Nella chiesetta di San Carlo

(Foto by Signorini Federica)

Dopo il ritrovamento nell’estate 2017, l’identificazione dell’alpino è stata comunicata nell’aprile 2018 dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento: la salma di quel milite (non più) ignoto era quella di Rodolfo Beretta, nato a Besana Brianza il 13 maggio 1886. Apparteneva al distretto militare di Monza ed era in forza al 5° reggimento Alpini. Morì l’8 novembre 1916. Il programma delle onoranze che Besana Brianza ha riservato al caduto inizierà all’alba di oggi, quando un manipolo di besanesi partirà dalla piazza della chiesa, con gonfalone comunale al seguito per raggiungere Trento.

Il ricordo in cascina Menzonigo

(Foto by Signorini Federica)

Una prima commemorazione, infatti, è avvenuta oggi, a cascina Menzonigo, con la collocazione della salma nella chiesetta di San Carlo. Erano presenti l’amministrazione comunale con il sindaco Sergio Gianni Cazzaniga, la comunità pastorale Santa Caterina, il Gruppo alpini Villa Raverio, i Combattenti e reduci di Besana, i Combattenti e reduci di Villa Raverio, i bambini della scuola elementare Renzo Pezzani di Villa Raverio. E chiaramente i familiari.

In cascina Menzonigo, tra gli altri, è intervenuto Pier Davide Beretta (Rodolfo era uno prozio): “Bentornato, Beretta Rodolfo Enrico: a nome di tutti i discendenti del bisnonno Paolo, te lo diciamo con tutto il cuore”. Il capogruppo degli alpini di Villa Raverio ha letto invece un componimento dedicato a Beretta (c’è anche una foto). Tutti i presenti erano visibilmente emozionati e coinvolti.

Tra di loro ci saranno anche le penne nere besanesi e i familiari: «Sono agitata ed emozionata per questo avvenimento» ha detto Rosa Terruzzi, una delle pronipoti.

A Trento la cerimonia presso il sacrario dei caduti del cimitero monumentale sarà a cura del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, che si occuperà anche del trasferimento della salma dalla città trentina alla Brianza (partenza prevista per le 11.30). Alle 14 ci sarà il passaggio dalla cascina Menzonigo, in frazione Villa Raverio dove c’è la casa natale di Beretta e dove verrà lasciata una corona. La salma verrà collocata infine nella cappella San Carlo, dietro la Basilica romana minore, in attesa delle commemorazioni di domani. Ma il programma della giornata odierna non è finito, perché alle 19 è previsto in sala consiliare un incontro pubblico con il dottore Franco Nicolis, direttore dell’Ufficio beni archeologici di Trento che presenterà le attività svolte per il recupero e il riconoscimento della salma.

Ma il cuore delle onoranze all’alpino in città saranno domani. Il ritrovo è fissato alle 10.15 nel cortile del municipio, per poi muoversi in corteo fino al monumento dei Caduti.

L’alzabandiera in piazza Eugenio Corti anticiperà l’inizio della messa in basilica, cerimonia ufficiale di commemorazione (ore 11) che sarà presieduta dall’arcivescovo Gaetano Bonicelli. Alle 12, un corteo partirà dalla basilica per raggiungere il cimitero di Besana capoluogo, dove avverrà la sepoltura nella cappella dei Caduti di guerra e dei sacerdoti besanesi.

