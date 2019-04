Besana, incidente a Missaglia dopo una festa: feriti in modo grave quattro ragazzi Un bilancio gravissimo: quattro ragazzi (due minorenni e due neo diciottenni) di Besana in Brianza feriti in modo grave, un’auto distrutta e ambulanze da mezza Lombardia. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 23 aprile a Missaglia, in provincia di Lecco.

Un bilancio gravissimo: quattro ragazzi (due minorenni e due neo diciottenni) di Besana in Brianza feriti in modo grave, un’auto distrutta e ambulanze da mezza Lombardia. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 23 aprile a Missaglia, in provincia di Lecco. In via Amerigo Vespucci l’auto sulla quale viaggiavano i quattro ragazzi si è schiantata contro un muro. Si erano appena allontanati da una festa di compleanno di un amico, alla baita degli alpini del comune lecchese, quando, per cause ancora in via di accertamento (anche se non si esclude un mix di velocità elevato, scarsa visibilità dovuta alla pioggia e asfalto viscido), hanno impattato violentemente con una Polo contro il muro in prossimità della rotonda sulla strada provinciale che sale a Casatenovo.

Oltre al ragazzo ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, uno è stato portato in ambulanza al Manzoni di Lecco (per lui la prognosi resta riservata). Gli altri due invece sono stati dirottati uno al San Leopoldo Mandic di Merate, l’altro al Fatebenefratelli di Erba: nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

