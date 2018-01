Besana, incendio in un capannone: controlli (negativi) per il fumo denso È intervenuto anche il nucleo Nbcr (Nucleare, batteriologico, chimico, radioattivo) dei vigili del fuoco di Milano a Besana in Brianza nella mattina del 5 gennaio perl’incendio nel capannone di una coop di pulizie e nettezza urbana. Fumo denso, controlli negativi.

È intervenuto anche il nucleo Nbcr (Nucleare, batteriologico, chimico, radioattivo) dei vigili del fuoco di Milano a Besana in Brianza nella mattina venerdì 5 gennaio. Poco dopo le 9 un incendio è divampato in via Verga alle spalle dell’Iperal nel capannone della Sinergy: cooperativa di pulizie e nettezza urbana.

Le fiamme si sono sprigionate in due locali dove si trovavano, tra altre cose, degli pneumatici e un bancone da lavoro. In posto sono intervenuti i pompieri di Seregno con l’autopompa e i colleghi di Carate con l’autobotte. Il fumo ha fatto temere il peggio. In via precauzionale i pompieri dell’Nbcr e l’Arpa hanno effettuato un sopralluogo, che ha dato esito negativo. L’intervento è terminato a mezzogiorno.



