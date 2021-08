Besana in Brianza: torna l’appuntamento con le api, prenotazioni aperte per le visite guidate Torna l’appuntamento alla scoperta del “Magico mondo delle api”: l’Apicoltura dell’Orto di Besana in Brianzareplica sabato 25 e domenica 26 settembre. L’ingresso è libero e gratuito, laboratori ripetuti nelle due giornate. consigliata la prenotazione per visita guidata con degustazione.

Torna l’appuntamento alla scoperta del “Magico mondo delle api”. Dopo il successo dello scorso evento, che ha registrato circa 2mila visitatori in 3 giorni, l’Apicoltura dell’Orto di Besana in Brianza ha deciso di replicare l’iniziativa. Sabato 25 e domenica 26 settembre, l’azienda a conduzione famigliare specializzata nella produzione di miele biologico e derivati aprirà le porte ai visitatori, per condividere i “segreti” delle api.

Una due giorni di full immersion nella natura, nel miele bio, nella sostenibilità e nella biodiversità, con visite guidate con degustazioni, laboratori manuali per grandi e piccini e possibilità di pic-nic sul prato con prodotti del territorio.

L’ingresso è libero e gratuito. Come precisato dagli organizzatori sulla pagina Facebook dell’apicoltura, non serve prenotare per prendere parte ai laboratori, perché verranno ripetuti per tutto il giorno dalle ore 9:30 alle 18. È, invece, consigliata la prenotazione per assicurarsi l’orario preferito per la visita guidata con degustazione.

