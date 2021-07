Besana in Brianza: sconto Tari per le famiglie numerose e bonus fratelli in mensa Alcune decisioni del consiglio comunale: riduzione sulla Tari per le famiglie con 3 o più figli minori conviventii. “Favorire le famiglie numerose, perché sostengono già dei costi importanti”, dice il sindaco.

Agevolazioni per la Tari 2021 a Besana in Brianza. L’amministrazione comunale ha approvato nell’ultimo consiglio comunale le nuove tariffe per il pagamento della tassa dei rifiuti per l’anno corrente, prevedendo una riduzione della quota variabile per le famiglie con 3 o più figli minori conviventi, pari al 50%.

“La nostra volontà è favorire le famiglie numerose, perché sostengono già dei costi importanti - ha dichiarato il sindaco Emanuele Pozzoli - Le famiglie con 3 o più figli, quindi con saldo naturale positivo, fanno un favore alla comunità. E riteniamo fondamentale che sappiano che il comune è presente e pronto a sostenerle”.

Nello stessa seduta è stata approvata anche la “tariffa fratelli” per la mensa scolastica, che prevede uno sconto massimo del 30% sull’iscrizione al servizio mensa se si hanno 2 o più figli frequentanti le scuole besanesi.

“Queste nuove agevolazioni si aggiungono alle altre misure che abbiamo messo in campo per andare incontro alle esigenze delle famiglie, quali il baby bonus, il cui importo ammonta a 50 euro da spendere per prodotti per neonati, e i parcheggi rosa davanti alle farmacie. Sono tutte misure atte a far capire che l’attenzione verso le famiglie c’è in tutti gli aspetti”, ha precisato il primo cittadino.

