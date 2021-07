Besana in Brianza: proposta del Comune per l’estate degli adoloscenti “Restart - Spazio Ado” organizzato per tre mesi con la Cooperativa Il Mondo di Emma. Appuntamenti lunedì e mercoledì sera, dalle 18 alle 21, dal 12 al 30 luglio. E poi di nuovo dal 6 settembre. Come partecipare.

L’amministrazione comunale per il periodo estivo propone ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni residenti nel Comune di Besana in Brianza, un’iniziativa all’insegna di giochi, tuffi e divertimento: “Restart - Spazio Ado”.

Si tratta di una serie di incontri, organizzati in collaborazione con la cooperativa “Il Mondo di Emma” - che offre servizi ed attività educativi, sociali, terapeutici e ricreativi rivolti a minori e famiglie - alla presenza di educatori, con pic-nic in compagnia, tuffi in piscina e tanto altro, affinché l’estate diventi l’occasione per ripartire tutti insieme.

Gli appuntamenti sono in programma i lunedì e i mercoledì sera, dalle 18 alle 21, dal 12 al 30 luglio. E poi di nuovo dal 6 settembre.

Gli incontri si svolgono nella sede della cooperativa “Il Mondo di Emma” a Calò, con ingresso da via Achille Grandi. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario prenotare la propria presenza online tramite un link diffuso dai canali ufficiali social del Comune. Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail dedicata [email protected].

