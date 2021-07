Besana in Brianza: perdita in via dei Pascoli, problemi con l’acqua in paese Disagi a Besana in Brianza nella giornata di venerdì a causa di una perdita d’acqua da una tubatura in via dei Pascoli: numerose le segnalazioni, sul posto il pronto intervento di Brianzacque.

Venerdì mattina nel comune di Besana in Brianza si è verificato un disservizio sulla rete dell’acquedotto che ha provocato episodi di mancanza e scarsità d’acqua. Le squadre del Pronto intervento di BrianzAcque si sono immediatamente attivate e recate sul posto per individuare le cause del disservizio. Dalla rilevazione è emersa una perdita di una tubazione localizzata all’interno di un campo nelle vicinanze di via dei Pascoli, lungo la strada sterrata che consente l’accesso al campo.

I tecnici si sono attivati prontamente per gli interventi di riparazione, e la situazione verrà ripristinata in giornata, nel pomeriggio.

