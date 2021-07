Besana in Brianza: nuovo centro prelievi convenzionato in via Matteotti A Besana in Brianza da lunedì 26 luglio è attivo il nuovo centro prelievi di Villa Raverio. Servizio convenzionato, senza appuntamento, al polispecialistico Salus in via Matteotti.

Crescono i servizi dedicati ai cittadini nel polispecialistico Salus in via Matteotti 42, a Besana in Brianza. Da lunedì 26 luglio è attivo il nuovo centro prelievi di Villa Raverio. Al centro è possibile effettuare prelievi senza appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 9.30. Il punto prelievi è convenzionato con il Sistema sanitario nazionale.

“Finalmente, dopo 4 mesi di attesa per l’ok dell’Ats, siamo riusciti ad attivare il centro prelievi. Penso sia un bel servizio per i besanesi - ha dichiarato Paolo Tozzi, direttore amministrativo dell’ambulatorio polispecialistico besanese - Gli utenti potranno ritirare i referti in sede solitamente dal giorno successivo al prelievo dalle 9.30 alle 10.30. Per i più avvezzi all’utilizzo della tecnologia è possibile consultare e scaricare i referti direttamente online. Il centro prelievi offre anche esami in regime di solvenza: sono disponibili pacchetti promozionali con controlli anche extra, non prescritti dal medico di famiglia. Sarà chiuso solo la settimana dal 16 al 22 agosto perché il laboratorio centrale di analisi chiude e non possiamo processare i prelievi”.

