Besana in Brianza: novità per il Sentiero Felice, da Fornaci a Renate seguendo la Bevera Gli “Amici delle Bevere e del Lambro” hanno collegato il Sentiero Felice alle altre strade che quindi portano da Fornaci di Briosco a Renate camminando lungo la Bevera,

Avviso per tutti i camminatori. I volontari del comitato Amici delle Bevere e del Lambro hanno collegato il “Sentiero Felice” (Besana in Brianza) al sentiero che passando alle spalle del ciliegio secolare di Vergo Zoccorino si collega al ponte in cemento dietro la via Mornatella a Capriano di Briosco. Da qui, sempre attraverso i sentieri, si arriva alla cascina Molera. In altre parole, hanno segnalato gli “Amici delle Bevere e del Lambro” sui loro canali social, “seguendo la Bevera si può andare, senza soluzione di continuità, da Fornaci di Briosco fino al ponte dei Caveramezz a Renate, fantastico”.

