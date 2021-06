Besana in Brianza, musica più forte della pandemia al Gandhi: la versione virtuale di Billie Jean del Coro Crossover Arrangiamento, interpretazione e video: il lavoro del Coro Crossover dell’Iiss Gandhi di Besana in Brianza alle prese con Billie Jean di Michael Jackson.

L’emergenza Covid non ha fermato la passione per la musica e il desiderio di viverla insieme che ormai da più di dieci anni caratterizza la fortunata esperienza del Coro Crossover dell’Iiss Gandhi di Besana in Brianza. Lunedì 7 giugno, in diretta streaming dall’aula magna dell’istituto, è stato presentato in anteprima un “virtual choir” realizzato dal coro durante quest’anno scolastico.

Il brano protagonista dell’evento è stato Billie Jean di Michael Jackson, un intramontabile classico, arrangiato in una nuova versione eclettica per sole voci dal maestro Raffaele Cifani. Durante l’incontro, a cui ha preso parte anche il sindaco Emanuele Pozzoli, è stato mostrato in anteprima il video musicale del brano, montato sotto la guida del professore Arosio, responsabile laboratorio grafica, e da Miriana Sandonato, studentessa della 4^S del liceo artistico.

IL VIDEO

“Questa produzione - ha spiegato Daniele Ferrari, responsabile del progetto Coro dell’Istituto Gandhi di Besana Brianza - arriva come fiore di 10 anni di storia del Coro, ai cui inizi ci sono la passione della prof Sem e la competenza di Raffaele Cifani, che lo guida da sempre: 10 anni di un’esperienza forte e positiva, che non si è fermata neanche in questa situazione straordinaria. Un grande segno di speranza. Il coro, come tante esperienze vissute a scuola quest’anno per merito dell’impegno e della passione di studenti e docenti, ci ha fatto capire quello che scrisse Dostoevskij : solo la bellezza salverà il mondo”.

