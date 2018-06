Besana in Brianza: motociclista ferito in un incidente, via Kennedy chiusa domenica sera Via Kennedy a Besana in Brianza è rimasta chiusa per più di ore domenica sera a causa di un incidente tra un’auto e una moto: tre le persone soccorse, il motociclista è stato trasportato in ospedale a Monza in condizioni serie.

Via Kennedy a Besana in Brianza è rimasta chiusa per più di ore domenica sera a causa di un incidente tra un’auto e una moto: tre le persone soccorse, il motociclista è stato trasportato in ospedale a Monza in condizioni serie per diversi traumi riportati. È successo alle 18.30. L’impatto è stato violento tanto che i soccorsi per l’uomo in moto si sono allertati in codice rosso. Sul posto due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza i mezzi e la scena dell’incidente. Entrambi i mezzi infatti hanno perso benzina e liquidi. I soccorsi sono proseguiti fin oltre le 20.

