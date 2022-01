Besana in Brianza mette mano al Piano di prevenzione alla corruzione: chi vuole, può presentare suggerimenti Cittadini e associazioni possono presentare suggerimenti al Comune di Besana in Brianza che vuole mettere mano al Piano di prevenzione alla corruzione.

In un avviso diramato sul sito ufficiale, il comune di Besana ha annunciato di aver avviato la stesura dal Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2022-2024. Al fine di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, Villa Borella invita tutti coloro che intendano fornire suggerimenti ed eventuali osservazioni sul piano attuale, consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito web comunale, a presentare le proprie osservazioni-proposte in forma scritta (preferibilmente via Pec) al Responsabile anticorruzione entro il 26 gennaio 2022.

