Besana in Brianza: investe una ragazza e non si ferma, indagini in corso Indagano i carabinieri sull’investimento di una ragazza di 28 anni all’alba di venerdì 2 novembre a Besana in Brianza. È successo alle 6.20 in via Rivabella e l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso.

Indagano i carabinieri sull’investimento di una ragazza di 28 anni all’alba di venerdì 2 novembre a Besana in Brianza. L’allarme è scattato alle 6.30 in via Rivabella e l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso. La strada già in passato è stata teatro di gravi incidenti.

La donna, di Villa Raverio, camminava sul ciglio della strada per recarsi al lavoro in un bar tabacchi in viale Kennedy, quando è stata investita e sbalzata a lato strada nel prato. È stata soccorsa da una guardia giurata di passaggio che ha chiamato ambulanza e i carabinieri che invitano il resposabile a farsi avanti.

La vittima ha riportato un trauma cranico: si trova in Pronto soccorso a Monza per eseguire una Tac al cranio di controllo prima di essere operata dal neurochirurgo.

