Besana in Brianza, in arrivo il check-up degli attraversamenti pedonali

In arrivo un check-up sulla sicurezza pedonale lungo le strade di Besana in Brianza. Il Comune ha affidato all’ingegnere Roberto Bottelli di Varese la progettazione definitiva ed esecutiva della “messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sul territorio comunale”. Un incarico da circa 8.500 euro, coperto da contributo statale a fondo perduto.

«Questa progettazione ci aiuterà a migliorare alcuni dei nostri attraversamenti, anche tramite apposita illuminazione che li renda molto meglio visibili agli automobilisti», spiega il sindaco Emanuele Pozzoli. Quali saranno i punti di intervento è ancora al vaglio: «Sono in corso tutte le valutazioni. Capiremo quali siano i punti più critici e su quali sia prioritario intervenire».

Per i contributi statali indirizzati agli enti locali per le spese di progettazione, il Comune di Besana ha presentato candidatura - oltre che per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali - anche per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti di Villa Filippini (circa 47mila euro) e della sede comunale (altri 47mila euro circa).

