Besana in Brianza, il passaggio a livello di via Kennedy chiude nel weekend per lavori: i percorsi alternativi

Previsti percorsi alternativi per la chiusura prevista del tratto della Sp 6 in prossimità del passaggio a livello in viale Kennedy a Besana Brianza dalle 22.30 di venerdì 21 maggio 2021 alle 11 di domenica 23 maggio 2021.