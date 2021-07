Besana in Brianza: il Palio dei giovani per i giovani, sette colori per il G7 All’oratorio di Vergo Zoccorino dal 16 luglio fino a domenica 18: venerdì sera c’è il Besana’s got talent. È il ritorno del Palio delle frazioni ideato da un gruppo di giovani per i coetanei.

A Besana in Brianza torna finalmente il Palio delle frazioni, una tre giorni di giochi e tornei interamente organizzata dai giovani per i giovani, che culminerà con l’elezione della frazione vincitrice. Il titolo scelto per l’evento non è casuale. Si chiama G7, perché in gara ci sono sette squadre a ognuna delle quali è stato assegnato un colore: giallo per Besana, viola per Valle Guidino, arancio per Vergo Zoccorino, bianco per Villa Raverio, blu per Montesiro, azzurro per Calò e verde per Cazzano.

A promuoverne la riscoperta, dopo decenni di stop, è stata Giulia Dolcini, una studentessa besanese che lo scorso anno, in una lettera indirizzata al sindaco, ha manifestato il desiderio di coinvolgere i suoi coetanei nelle gare che a suo tempo avevano fatto i genitori. Ma dalla proposta alla sua realizzazione, il percorso è stato tutt’altro che semplice.

Insieme a lei, Gaia Beretta, Luca Pozzuoli, Marco Maggioni, Emma Pellizoni, Francesco Torriani, Emanuele Villa, Francesco Cereda e Davide Bruscagin negli ultimi mesi hanno organizzato l’evento nei minimi dettagli.

L’edizione 2021 del palio si terrà all’oratorio di Vergo Zoccorino dal 16 luglio fino a domenica 18. Venerdì sera c’è il Besana’s got talent. Nella giornata di sabato, invece, i giovani delle 7 frazioni si sfideranno in tornei di calcio, pallavolo, calcio balilla, e ping-pong. Domenica si terranno le finali dei diversi tornei, a cui seguirà la premiazione, in programma dalle 21 alle 23, in concomitanza con il concerto degli Hot Rod.

