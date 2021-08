Ferdinando Pirola, Besana in Brianza (Foto by Jennifer Caspani)

Besana in Brianza il lutto: è morto Nando Pirola, storico dipendente comunale Besana in Brianza dice addio a Nando Pirola, 69 anni, storico dipendente comunale. È stato stroncato da un malore in montagna.

È cordoglio a Besana Brianza per l’improvvisa scomparsa di Ferdinando Pirola (da tutti conosciuto come Nando), 69 anni, storico dipendente comunale responsabile dei servizi sociali. È stato stroncato da un malore, in montagna, mentre era a bordo di una bicicletta.

“Siamo rimasti attoniti alla notizia della prematura scomparsa di Nando Pirola, per tanti anni responsabile dei nostri servizi sociali. Incalcolabile il numero delle famiglie e delle singole realtà che ha avuto modo di accompagnare in tanti anni di servizio, che ha speso andando oltre alla propria professione grazie alla passione per il proprio lavoro e la nostra comunità“. Così il sindaco Emanuele Pozzoli, in un post su Facebook, ha commentato la morte di una delle colonne portanti dal comunità besanese: “Da parte dell’Amministrazione comunale e mia personale, mando le più sentite condoglianze alla famiglia”, ha aggiunto il primo cittadino.

Pirola era molto conosciuto e stimato in città. Sui social la sua morte ha suscitato cordoglio e commozione. Tra ex colleghi, famigliari e amici, c’è chi lo ricorda per l’esemplare lavoro svolto al servizio della comunità per 40 anni, e chi per il suo animo buono e gentile. In chi lo ha conosciuto rimane il ricordo di una persona corretta, leale, sempre disponibile e sorridente. I funerali si terranno domani, martedì 24 agosto, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Besana.

