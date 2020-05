Besana in Brianza incidente elisoccorso codice rosso (Foto by Edoardo Terraneo)

Besana in Brianza: cade in moto all’interno della sua proprietà, trasportato in elisoccorso a Niguarda Un uomo è rimasto ferito in un incidente in moto all’interno della proprietà della sua abitazione. È stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

È stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano un uomo rimasto ferito in un incidente in moto all’interno della proprietà della sua abitazione. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio a Besana in Brianza, l’allarme è partito intorno alle 18 da via Puccini nella zona delle cinque strade. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, l’elisoccorso da Milano, i carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto.

Sembra che l’uomo stesse girando quando è caduto riportando ferite serie e sospette fratture che hanno richiesto tempo ai soccorritori prima di poterlo spostare e caricare sull’eliambulanza, atterrata all’esterno della proprietà.

(Foto by Edoardo Terraneo)

