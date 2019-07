Besana in Brianza: auto a fuoco nel parcheggio del supermercato Spesa con fuori programma per una donna a Besana in Brianza: la sua auto è andata a fuoco nel parcheggio del supermercato e ha danneggiato anche l’auto di fianco.

Spesa con fuori programma per una donna a Besana in Brianza. Uscita dall’Iperal e salita a bordo della sua Ford per tornare a casa, ha notato del fumo che l’ha convinta a scendere in fretta prima di vedere l’auto bruciare completamente. Il fuoco si è esteso a una Fiat parcheggiata a fianco, e bruciata per metà, e una terza auto, intaccata lievemente. Fuggi fuggi nel parcheggio per allontanare altre auto dal luogo dell’incendio e nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza e i carro attrezzi per rimuovere le vetture.

