Besana in Brianza: 30mila euro per lo studio dell’interramento di viale Kennedy La giunta Pozzoli a Besana in Brianza investe 30mila euro per cominciare a dare forma all’intervento di interramento di viale Kennedy all’altezza del passaggio a livello di Villa Raverio.

Trentamila euro. È la cifra che la giunta Pozzoli ha investito per cominciare a dare forma a un intervento, chiacchierato ormai da decenni, ma per il quale nessuna amministrazione fino ad ora aveva mai mosso passi concreti. Al centro il passaggio a livello di Villa Raverio, che rappresenta un vero incubo per gli automobilisti besanesi, e non, costretti a dover sostare quotidianamente per decine di minuti davanti al semaforo rosso in attesa del passaggio degli oltre 40 treni in transito ogni giorno sulla tratta.

Negli scorsi giorni, con una determina a firma del responsabile Ufficio Lavori pubblici, Alberto Maria Biraghi, è stata affidata alla “Trm infrastrutture territorio ambiente srl” di Monza, lo stesso operatore che si era occupato della nuova rotonda delle Cinque Frecce, la stesura del documento di fattibilità per l’interramento del viale Kennedy finalizzato alla soppressione del passaggio a livello di Villa Raverio.

«Dopo decenni di chiacchiere, abbiamo deciso di agire. Lo studio di fattibilità ci aiuterà a comprendere la fattibilità, i tempi, i costi. E a cogliere le opportunità del futuro come hanno fatto altri comuni in questo periodo», ha dichiarato il sindaco Emanuele Pozzoli, per poi sottolineare: «Negli anni scorsi altri comuni (Seveso e Meda ad esempio) hanno fatto studi come questo e ora sono pronti a sfruttare l’opportunità del Pnrr. Noi no, perché in passato non è mai stato fatto uno studio come questo, che viene finanziato per 30mila euro con risorse dell’ente, cifra che il comune si è sempre potuto permettere».

«Probabilmente l’intervento vedrà luce con le prossime amministrazioni, ma è ora di agire per pianificare per tempo l’opera e poter sfruttare eventuali future opportunità», ha aggiunto il primo cittadino.

L’annuncio dell’avvio dello studio di fattibilità per l’interramento del viale Kennedy a Villa è stato ben accolto dai cittadini. «Sarebbe un sogno», “Un’impresa titanica” sono solo alcuni dei commenti dei besanesi, che ormai da decenni lamentano disagi quotidiani per il tempo d’attesa al passaggio a livello della frazione della città. Perché ad ogni passaggio dei circa 45 treni che ogni giorno transitano da e verso Milano e Lecco, le sbarre lungo viale Kennedy si abbassano per diversi minuti, bloccando il traffico lungo la via e creando lunghe code, soprattutto negli orari di punta ed in concomitanza con l’uscita degli studenti dalle scuole. E questo per tutta la settimana, ad eccezione della domenica quando le corse arrivano quasi a dimezzarsi.

Negli anni sono state avanzate tante proposte, ma finora nessuna amministrazione aveva mai fatto dei passi concreti per la risoluzione del problema.

