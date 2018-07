Besana: donna minaccia il suicidio, palazzina evacuata Una donna ha minacciato il suicidio a Montesiro, frazione di Besana, la sera di venerdì 13. Poi però è stata convinta a desistere. La palazzina in cui abita è stata evacuata per un paio di ore.

Ha minacciato di buttarsi dal balcone, poi ha aperto il gas in casa sua, alla fine è stata convinta a recedere dai suoi intenti suicidi e per lei è stato disposto un tso (trattamento sanitario obbligatorio).

Così venerdì 13, a partire da poco prima delle 23,una donna di mezza età ha tenuto in scacco per un paio d’ore una palazzina di via Cellini a Montesiro, frazione di Besana Brianza. Sul posto sono accorsi carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. L’edificio in cui abita la donna è stato evacuato. La donna avrebbe già manifestato problemi in passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA