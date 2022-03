Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Besana Brianza: malore nel supermercato, atterra l’elisoccorso nel parco di Villa Borella Un 61enne soccorso in codice rosso dopo un malore mentre si trovava in un supermercato, sul posto presenti un’ambulanza e l’elicottero del 118.

Via Dante Alighieri chiusa temporaneamente al traffico dalla polizia locale per consentire l’intervento del personale paramedico e l’elisoccorso atterrato nel parco di villa Borella, a Besana Brianza, dopo che un 61enne si è sentito male in un supermercato, attorno alle 13 di venerdì 25 marzo.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118 in codice rosso accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Seregno. Il paziente, in gravi condizioni, è stato caricato sull'ambulanza “guidata” dalla pattuglia dei carabinieri verso l’ospedale per accelerare le operazioni di trasporto.

