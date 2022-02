Besana Brianza: diverbio stradale, investe un ciclista di Monza e fugge Il ciclista, un 44enne. ha riportato la frattura di un femore. I carabinieri sono alla ricerca dell’investitore che si è allontanato su una Fiat Grande Punto.

Investito dopo un diverbio stradale: i carabinieri stanno indagando sull’episodio avvenuto domenica 13 febbraio attorno alle 13 a Besana in Brianza in via Rivabella. Protagonista suo malgrado un monzese 44enne in sella a un propria bicicletta da corsa che sarebbe stato volontariamente investito dal conducente di un’auto, una Fiat Grande Punto, che si sarebbe poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Il ciclista è stato soccorso in codice verde ed è stato portato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza dov’è tuttora ricoverato per frattura al femore sinistro. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione dell’Arma che stanno cercando di rintracciare il responsabile dell’investimento.

