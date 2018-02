Besana: altri cedimenti nelle strade, Brianzacque al lavoro Brianzacque al lavoro a Besana per sistemare una serie di nuovi avvallamenti che si sono creati nelle strade per cedimenti, tra Villa Raverio e Valle Guidino.

Nuove voragini si sono aperte sulle strade di Besana Brianza. Il cedimento di alcuni tratti fognari ha creato avvallamenti e aperto buchi sull’asfalto tra Villa Raverio e Valle Guidino. Martedì sera, il primo allarme è scattato lungo la via Alcide De Gasperi, che da viale Kennedy accompagna verso il centro sportivo. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Brianzacque, tuttora al lavoro, e la carreggiata è stata chiusa al traffico (eccezion fatta per i residenti e utenti diretti al centro sportivo) dalla rotonda su viale Kennedy fino all’intersezione con la via Primo Mazzolari. Giovedì, un nuovo cedimento fognario si è registrato lungo la via Carducci a Valle Guidino (poco dopo la piazza San Francesco procedendo verso il cimitero della frazione). La strada è attualmente chiusa al traffico.

Gli operai di Brianzacque, società che gestisce il ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza, dovrebbero completare le opere di sistemazione lungo via De Gasperi entro il weekend, mentre le tempistiche del cantiere a Valle Guidino non sono ancora note.

