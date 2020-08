L’incendio fuori dal capannone a Besana nella zona di via dei Ronchi (Foto by Edoardo Terraneo)

Besana: incendiata la copertura di una ditta, fumo visibile da tutta la Brianza È successo a Besana giovedì 20 agosto intorno alle 19.30. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza che hanno riportato la situazione sotto controllo nel giro di mezzora

Una densa colonna di fumo, visibile da tutta la Brianza, si è alzata intorno alle 19.30 di giovedì 20 agosto a Besana. Intorno a quell’ora, infatti, si è sviluppato un incendio in un’attività di rivendita di articoli per ferramenta tra via dei Ronchi e via Francesco Lovato, divampato sotto una tettoia vicino al capannone della ditta OM 4.

Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e di Carate che nel giro di mezzora hanno domato le fiamme rimettendo la situazione sotto controllo. Sul posto anche i carabinieri.

