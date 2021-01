Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Cornate: bernie sanders al cine teatro Ars (Foto by Marco Testa)

Bernie Sanders al cinema Ars di Cornate d’Adda, ma è ancora chiuso: «Scusa non sappiamo ancora quando potremo riaprire» Bernie Sanders anche al cinema Ars di Cornate d’Adda. Nessuno strappo alla regola però per il meme bloccato dal dpcm che tiene chiusi cinema e teatri: “Scusa Bernie non sappiamo ancora quando potremo riaprire”.

Il viaggio social del Bernie Sanders infreddolito ha toccato anche Cornate d’Adda. Il senatore statunitense è stato infatti “immortalato” anche tra le sedute del Cine teatro Ars. Per lui però i curatori della sala cinematografica dell’oratorio non hanno fatto alcuna eccezione: “Scusa Bernie - il commento apparso sulla pagina Facebook del cinema - non sappiamo ancora quando potremo riaprire”.

