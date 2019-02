Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bernareggio, notte brava davanti al municipio: sporcizia dappertutto Carte e bottiglie un po’ ovunque: è quello che è stato trovato da i dipendenti comunali davanti al municipio. Una situazione che viene segnalata anche in altre zone della città

Cartacce e bottiglie ovunque: è lo spettacolo indecoroso che, come segnala il Comune di Bernareggio sulla sua pagina facebook, che amministratori e dipendenti del Comune hanno ritrovato stamattina, sabato 9 febbraio, di fronte al municipio. La sporcizia è stata lasciata nella notte un po’ dappertutto nella piazza. « Questa spiegano dal Comune- è la situazione che troviamo in alcune zone di Bernareggio e che, con le risorse di tutti i cittadini, ripuliamo per il rispetto di tutti coloro che vivono il paese»

Bottiglie abbandonate davanti al municipio

Dalla gente, però, sempre online, arrivano richieste di maggiori controlli e segnalazioni di altre zone del paese in cui si vive la stessa situazione se non peggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA