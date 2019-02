Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gabriele Galbiati)

La scuola materna Rodari di Bernareggio (Foto by Gabriele Galbiati)

Bernareggio: l’asilo Rodari riapre lunedì, verifiche di sicurezza positive Riaprirà lunedì mattina la scuola dell’infanzia Rodari di Bernareggio chiusa da martedì pomeriggio per la caduta di un vetro. Le verifiche effettuate dai tecnici incaricati dal Comune sui serramenti della struttura hanno dato esito positivo.

Riaprirà lunedì mattina la scuola dell’infanzia Rodari di Bernareggio. Le verifiche effettuate dai tecnici incaricati dal Comune sui serramenti della struttura, sostituiti proprio alla fine del 2018, hanno dato esito positivo per quanto riguarda la sicurezza e dunque i bambini potranno tornare regolarmente a scuola dopo la chiusura d’urgenza decisa dal sindaco martedì per la caduta di un vetro.

La porta da cui si era staccato è stata momentaneamente riparata con un pannello di legno, ma dovrà essere sottoposta ad alcune indagini per stabilire la responsabilità di quanto accaduto.

«La riapertura della scuola – spiega il sindaco Andrea Esposito – è stabilita a seguito dei sopralluoghi tecnici, dei controlli e delle verifiche di corretta posa di tutti i serramenti, che si sono svolte nei giorni in cui la scuola è rimasta chiusa in via cautelativa. I controlli hanno appurato che nel plesso è garantita la sicurezza delle persone che vivono la struttura: bambini, insegnanti e personale».

L’istituto era stato chiuso nel pomeriggio di martedì 29 gennaio dopo che due bidelle di 42 e 46 anni avevano riportato alcune contusioni non gravi a causa della caduta del vetro superiore di una porta tagliafuoco. Le due collaboratrici didattiche sono state soccorse in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Sul posto sono intervenuti inoltre gli agenti del comando di polizia locale, oltre che i carabinieri della caserma cittadina.

