Bernareggio: il rombo delle moto per salutare Vincenzo Restivo - VIDEO

Il rombo dei motori per salutare Vincenzo Restivo. Bernareggio giovedì pomeriggio ha detto addio in questo modo al ragazzo di 26 anni morto in un incidente in moto all’alba di lunedì 1 luglio a Carugate, mentre stava andando a lavorare.



Originario di Termini Imerese, in Sicilia, Restivo sarà sepolto nella sua città d’origine con una cerimonia in programma sabato mattina, se non ci saranno ritardi nel trasferimento.



Giovedì nella chiesa di Bernareggio erano presenti i genitori e la fidanzata, con cui viveva in Brianza. E poi gli amici motociclisti che l’hanno omaggiato con il rombo dei motori.



