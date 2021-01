Bernareggio: emendamento al Milleproroghe per gli sfollati di via Dante Ci prova l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio: emendamento al Decreto Milleproroghe per aiutare le 12 famiglie sfollate di Bernareggio, fuori dalle loro case ormai dal 2016 a causa di un cedimento del terreno per un occhio pollino.

L’onorevole leghista Massimiliano Capitanio prova la carta dell’emendamento al Decreto Milleproroghe per aiutare le 12 famiglie sfollate di Bernareggio, fuori dalle loro case ormai dal 2016 a causa di un cedimento del terreno in via Dante avvenuto in seguito alle forti piogge di cinque anni fa.

Il Comune ha anche effettuato degli studi raccogliendo mille dati sugli occhi pollini, ma nonostante questo il problema dopo un lustro non è ancora risolto.

«Al Decreto Milleproroghe, in discussione tra qualche giorno alla Camera, presenterò un emendamento. Si tratta di un tecnicismo per prorogare il pagamento delle rate del mutuo allo scopo di arrivare successivamente alla sospensione – ha chiosato Capitanio - A differenza degli aiuti dati ai cittadini terremotati o alluvionati, queste dodici famiglie sono state dimenticate dallo Stato. La prova del disinteresse è anche nella interrogazione che ho presentato alla Camera il 25 luglio 2019: dopo 18 mesi il Governo non ha ancora trovato il tempo di rispondere. Come si è pensato a terremotati ed alluvionati nei Decreti ristori, allo stesso tempo si sarebbe dovuto pensare a chi da 4 anni è senza casa».

Lo stesso parlamentare se la prende però anche con l’amministrazione di Bernareggio: «Nel merito della vicenda, il Comune e Brianzacque si mettano nei panni di questi sfollati e si accordino quanto prima per il giusto risarcimento. Non si approfitti dell’atteggiamento rispettoso ed educato dimostrato fino ad oggi dalle famiglie rimaste senza casa», ha concluso Capitanio.

Nel mese di ottobre 2020 si era tenuto un primo incontro tra il Comune, Brianzacque e i referenti del condominio per cercare di capire come chiudere la vicenda con un accordo extragiudiziale.

