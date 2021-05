Bernareggio: dal 3 giugno la biblioteca accessibile su prenotazione, disponibile il “Giardino della lettura”

Riapertura in presenza per la consultazione di libri per l’emeroteca e il servizio internet, con un tempo massimo di permanenza nei locali. A disposizione degli utenti un’area all’aperto dedicata alla lettura di libri, riviste e quotidiani.