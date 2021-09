Bernareggio: benemerenze cittadine a Tornaghi, Carozzi e Mondonico Onorificenze a tre persone che si sono distinte per il loro impegno nel campo sociale. All’appuntamento promosso dagli “Amici della storia della Brianza” presentati anche l’edizione 2021 de la Curt, i diari di Luigi Brambilla e il libro di Rina Del Pero “Sono nata e cresciuta in Svizeré”.

Consegna delle benemerenze, presentazione dell’edizione 2021 de la Curt, dei diari di Luigi Brambilla del libro di Rina Del Pero “Sono nata e cresciuta in Svizeré”. Sono stati questi i momenti più importanti dell’appuntamento promosso dagli “Amici della storia della Brianza” domenica 12 settembre all’auditorium Europa di via Pertini.

Ad aprire l’incontro è stata la presentazione del nuovo numero di “La Curt” e la pubblicazione del diario scritto a mano di Luigi Brambilla, internato nei campi di lavoro in Germania nel 1943, recuperato e trascritto dalla famiglia e dal figlio Carlo che lo hanno consegnato all’associazione come ricordo di un cittadino che ha vissuto gli eventi della guerra.

La cerimonia è poi proseguita con la presentazione del libro di Rina Del Pero “Sono nata e cresciuta in Svizeré” il racconto di un rione di Meda nella seconda metà del Novecento. Come da consuetudine l’associazione ha poi premiato i cittadini benemeriti. Quest’anno le onorificenze sono andate a tre persone che si sono distinte per il loro impegno in campo sociale: GianFranco Tornaghi, componente Corpo Musicale PL da Palestrina; Domenico Carozzi, attivo partecipante alla vita sociale e Marta Mondonico, imprenditrice vitivinicola. Oltre a questi tre nomi un riconoscimento speciale è stato consegnato a Mauro Carzaniga per il suo impegno nel mondo del volontariato.

