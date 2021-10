Bernareggio aiuta Bernareggio con cinque tipi di bonus per 300mila euro di fondi Bernareggio ha previsto un finanziamento di 300mila euro per sostenere cittadini e famiglie della città in stato di bisogno. Cinque le tipologie, come accedere.

“Bernareggio aiuta Bernareggio”, non è solo uno slogan un finanziamento di 300mila euro, messo a disposizione dal Comune per sostenere cittadini e famiglie della città in stato di bisogno, compresi coloro che sono risultati più esposti alla crisi economica derivanti dall’emergenza Covid-19. Nello specifico per accedere a questo beneficio economico un nucleo familiare deve avere un Isee non superiore ai 18mila euro.

Sono previsti cinque ambiti di intervento di questo fondo: bonus gas ovvero un contributo a parziale copertura dei costi dei consumi di gas sostenuti nel 2020 fino ad un massimo di 400 euro; bonus casa per i cittadini in locazione o per i proprietari gravati da mutuo ipotecario fino ad un massimo di 1.500 euro; bonus assistenza per l’attivazione di uno dei servizi di assistenza proposti dal Comune di Bernareggio quali Servizio di Assistenza Domiciliare, consegna pasti a domicilio, frequenza al centro diurno Veronelli di Bernareggio fino ad un massimo di 250 euro; bonus refezione scolastica alle famiglie che nel corso dell’anno scolastico 2020/21 hanno maturato un debito relativo al servizio refezione scolastica fino ad un massimo di 100 euro a nucleo familiare ed infine bonus socialità per le famiglie che iscrivono un minore ad un corso sportivo, culturale o ricreativo al fine di riprendere le consuete attività di socializzazione extra scolastiche fino ad un massimo di 100 euro a minore.

Inoltre a coloro che aderiranno ad una o più misure presenti nel Bando, in possesso di Isee tra 0 e 5.000 euro, sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo sotto forma di “buono spesa”. Le domande di contributo dovranno essere presentate al Comune di Bernareggio utilizzando i moduli presenti sul sito del municipio esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] fino al 15 novembre 2021. Tutte le info sono disponibili sul sito del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA